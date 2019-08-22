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Dövmeleri sadece doktorlar silebilecek

’da yeni yönetmeliğe göre, sildirmek istenen dövmelerin artık sadece doktorlar tarafından yok edilmesi öngörülüyor

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Dövmeleri sadece doktorlar silebilecek
İŞLEM OLDUKÇA PAHALI
Almanya'da 2021 yılından itibaren dövmeleri sadece doktorların yok edebilmesine izin verilecek. Şu anda lazerle dövme silme işini bir lazer kursuna gidip ticari işletmesi olan kişiler yapabiliyor. Ancak mevcut uygulama değişecek ve dövmeleri lazerle silme yetkisi sadece doktorlarda olacak. İstenmeyen bir dövmenin yok edilmesi ise pahalı.

YANIKLARA YOL AÇABİLİYOR
DÖVME sildirme masrafının 1000 euroyu geçtiği belirtiliyor. Cilt doktoru Christian Raulin, doktorların, tıbbi bilgiye sahip olduğuna dikkat çekerek, "Küçük dövmeler silinebilir. Ama ben çoğu zaman dövmeyi sildirmek isteyenlere vazgeçmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Lazer terapisi vücutta ağır yanıklara veya yara izlerine neden olabiliyor. FRANKFURT
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Dövmeleri sadece doktorlar silebilecek
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