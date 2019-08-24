Gençlik güzeli Erzincanlı Linda

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 19 yaşındaki Linda Gündüz, Miss Germany Teen (Gençlik güzeli) seçildi. 5 çocuklu Erzincanlı bir ailenin kızı olan Linda, modellik yaptığı gelinlik firması sahibinin teşviki ile girdiği yarışmada kraliçelik tacını taktı. Linda, "Hiç tahmin etmiyordum. İlk sırayı aldığım anons edildiğinde ağlamak istedim" dedi.ALMAN RTL II televizyonunda yayınlanan dizilerde de rol alan Linda, "Öncelikle okulumu tamamlamak istiyorum. Daha sonra oyunculuk dersleri almayı hedefliyorum. Böylelikle sinema filmlerinde rol alabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.Cengiz PARLAYAN / DUISBURG