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Gülme gazından felç oldular

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Gülme gazından felç oldular
Hollanda'da 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit, iki genci omurilik felci yaptı. Enschede hastanesinde tedavi altına alınan gençlerin iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor. Hastane tarafından yapılan açıklamada tedavi altına alınan iki gencin aşırı tozda gülme gazı kullandıkları, bu gazın B12 vitamini bloke etmesi nedeniyle vücudun sinir sisteminde ciddi hasarlar oluşturduğu kaydedildi. Uzmanlar, gazın beyne yeterli oksijen gitmesini engellediğini belirterek, gençlerden gülme gazından uzak durmasını istedi.

Fatih ÖZYAR / ENSCHEDE
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