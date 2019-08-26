Gülme gazından felç oldular

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Hollanda'da 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit, iki genci omurilik felci yaptı. Enschede hastanesinde tedavi altına alınan gençlerin iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor. Hastane tarafından yapılan açıklamada tedavi altına alınan iki gencin aşırı tozda gülme gazı kullandıkları, bu gazın B12 vitamini bloke etmesi nedeniyle vücudun sinir sisteminde ciddi hasarlar oluşturduğu kaydedildi. Uzmanlar, gazın beyne yeterli oksijen gitmesini engellediğini belirterek, gençlerden gülme gazından uzak durmasını istedi./ ENSCHEDE