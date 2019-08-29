Tatilde büyük acı

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Fransa'dan çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye giden ve Fethiye'ye de bir villa kiralayıp tatile başlayan Yozgatlı Şahin ailesi, büyük acı yaşadı. Beş çocuğuyla birlikte Fethiye'de villaya yerleşen Taner ve Elem Şahin çifti, ilçeyi gezmek için hazırlık yaptığı sırada üç yaşındaki oğulları Aras'ın ortadan kaybolduğunu fark etti.ETRAFTA oğlunu arayan baba, villanın havuzunda çocuğunun hareketsiz şekilde durduğunu gördü. Taner Şahin, çocuğu havuzdan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Aras Şahin'in kalbinin durduğunu belirledi. Baba Taner, anne Elem ve diğer dört çocukları gözyaşlarına boğuldu.ÇOCUĞUN cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından oğullarının cenazesini teslim alan Şahin çifti, gözyaşı döktü. Anne Elem Şahin, "Bu acının tarifi yok. Aras'ım nerede, oğlumu istiyorum" diyerek ağladı. Aras Şahin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Yerköy ilçesine götürüldü.