Haberler > Avrupa Haberleri > Tatilde büyük acı

Tatilde büyük acı

’dan Fethiye’ye tatile giden Şahin ailesinin dünyası başına yıkıldı. Ailenin üç yaşındaki çocukları Aras, kiraladıkları villanın havuzunda boğularak can verdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019
Tatilde büyük acı
Fransa'dan çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye giden ve Fethiye'ye de bir villa kiralayıp tatile başlayan Yozgatlı Şahin ailesi, büyük acı yaşadı. Beş çocuğuyla birlikte Fethiye'de villaya yerleşen Taner ve Elem Şahin çifti, ilçeyi gezmek için hazırlık yaptığı sırada üç yaşındaki oğulları Aras'ın ortadan kaybolduğunu fark etti.

HAVUZDA BULDU
ETRAFTA oğlunu arayan baba, villanın havuzunda çocuğunun hareketsiz şekilde durduğunu gördü. Taner Şahin, çocuğu havuzdan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Aras Şahin'in kalbinin durduğunu belirledi. Baba Taner, anne Elem ve diğer dört çocukları gözyaşlarına boğuldu.

ARAS'IM NEREDE
ÇOCUĞUN cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından oğullarının cenazesini teslim alan Şahin çifti, gözyaşı döktü. Anne Elem Şahin, "Bu acının tarifi yok. Aras'ım nerede, oğlumu istiyorum" diyerek ağladı. Aras Şahin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Yerköy ilçesine götürüldü.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatilde büyük acı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN