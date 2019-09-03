Saniyelik uyku ölüme götürdü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ye tatile gittiler, memleketleri Sivas, Aydın ve İstanbul'u gezip yaşadıkları Avusturya'ya dönüş yolculuğuna çıktılar. Sırbistan'a geldiklerinde yorgunluk iyice kendini hissettirdi. Şoförün direksiyon başında saniyelik uykuya dalması sonucu, önlerinde seyreden TIR'a çarptılar. Saffet ve Sami Akpınar ile Mesut Kapusuz yaşamını yitirdi. 7 yaşındaki Semih ise kazadan mucize eseri sağ kurtuldu.SABAH saat 06.15'te Novi Sad ile Subotica yolunda gerçekleşen kaza sonrası Semih, Subotica Hastanesi'ne tedaviye alındı. Akpınar ailesinin sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar yürek burktu. Sami Akpınar'ın bir dönem UID Avusturya Teşkilatı'nda Genel Sekreterlik yaptığı, Mesut Kapusuz'un ise Viyana'da toptancılık yaptığı belirtildi./ VİYANA