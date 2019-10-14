Durdurun bu teröristleri

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na gölge düşürmek amacıyla çıktığı Avrupa sokaklarında terör estirdi. Türk Ordusu'nun sivilleri hedef aldığı yalanını ortaya atan terör yandaşları, sokaklarda Türklere saldırdı. Saldırıda çok sayıda Türk, başından yaralandı. PKK'lılar bir doktorun muayenehanesine de asitli saldırı düzenledi.Almanya'nın Nürnberg kentinde yürüyüş sırasında Türk marketini hedef alan terör yanlıları, market sahibinin oğlu Ömer Şimşek'e sopalarla saldırıp başından yaraladı. Şimşek'in kafasına yedi dikiş atıldı. Terör yandaşları kentin farklı noktalarında da Türk gençlerine saldırdı. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, olay yerine giderek polis yetkililerinden bilgi aldı. Birçok dernek, cami, işletme saldırı nöbeti tutu.Hamburg'da PKK'lılar Hamburg İslam Şurası (SCHURA) Başkanı da olan Dr. Mustafa Yoldaş'ın muayenehanesine kapanmak üzereyken girdi ve içeriye asit döküp kaçtı. Yoldaş, "Türkiye tatilinde olduğum sırada gerçekleşen olayda bir çalışanım asit dumanından etkilenmiş. Polis görgü tanığı arıyor" dedi. Yoldaş, Afrin harekâtı sırasında Mehmetçiğe destek paylaşımları dolayısıyla hedef olmuştu.Belçika'nın Liege kentinde toplanan terör örgütü yandaşları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden Türklere saldırdı. Saldırıda iki Türk ağır yaralandı. Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riski bulunduğu, diğerinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Saldırganların rahatça polis kordonunu aşıp iki kişiyi yaralamasına Türkler yoğun tepki gösterdi.Villingen Schwenningen kentinde de terör örgütü yandaşları yürüyüş sırasında lokale saldırdı. Saldırganlar, Halit Balbay'a linç girişiminde bulundu ve kafasından yaraladı. Balbay, "Ben de Kürt kökenliyim. Allah bunların belasını versin" dedi ve 'Merak etmeyin dimdik ayaktayım' mesajı verdi. Saldırganlar, bir de Türk restoranına saldırıp camlarını kırdı. PKK'lılar yasaklı teröristbaşı posterleri ile yürüdü.İsviçre'nin başkenti Bern'de,terör örgütü YPG/PKK yandaşları polise saldırdı. 2 bin örgüt yandaşı, ellerindeki taş, demir çubuk, tahta sopa gibi nesnelerle Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne yürüdü. YPG/PKK yandaşları, büyükelçilik önünde güvenlik önlemi alan polislere saldırdı. Polis grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Örgüt yandaşları, çevredeki binalara da zarar verdi.