Almanya’ya terör notası

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye'nin notasıyla ilgili basına bilgi verdi. Terör örgütü yandaşlarının Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana 100'den fazla gösteri yaptığını ve 17 Türk'ü yaraladığını anlatan Aydın, "Vatandaşlarımıza yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi. Türklerin can ve mal güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Aydın, şu noktaların önemine dikkat çekti:PKK'lılar 100 gösteride 17 Türk'ü yaraladılar.Büyükelçiliğimize ait bir araç Berlin'de yakıldı.Terör yandaşları sosyal medyada hedef gösteriyor.Bu hedefler Türk kurumları, işyerleri, vatandaşlar.Şiddete karışanlar mutlaka yargılanmalı.Gösterilerde PKK sembollerine izin verilmesin.Çok sayıda yalan, manipülasyon haber yayınlandı.Propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız.Alman siyasilerin açıklamalarını reddediyoruz.İki ülke arasındaki tarihi ilişki görmezden geliniyor.Silah ambargosu, kararlılığımızı etkilemez.Sporcularımızın yaptığı asker selamı eleştirileri çok yersiz.Eleştiriler yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık sınırında.Vatandaşlarımıza yapılan saldırılar fikir özgürlüğüne aykırı.Almanya'da Türk karşıtı hava oluşturulmasının önüne geçilmeli.