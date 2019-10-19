Valinin katili ajan bağlantılı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Kassel Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldüren Neo-Nazi katil Stephan Ernst ile ajan Andreas Temme arasında bağlantıyı deşifre etmek zorunda kaldı. Temme'nin ajan olarak görev yaptığı yıllarda, Ernst'in dosyasını tuttuğu öğrenildi. NSU cinayetlerinin en karanlık ismi olan ajan Temme ile Stephan Ernst arasındaki bağlantı çözülürse, belki de NSU cinayetleri aydınlanacak. Andreas Temme, NSU cinayetlerinin bilinen son Türk kurbanı Halit Yozgat öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunuyordu. Muhalefetteki SPD, Lübcke cinayetiyle ilgili araştırma komisyonu oluşturulmasını istedi. BERLİN