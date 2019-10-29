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Aksel’i VW’ye kaptırdı

’nın en tanınmış otomotiv menajerlerinden olan , ’den ’e transfer oldu

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 29.10.2019
BMW Aksel’i VW’ye kaptırdı
ALMAN otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, yeni yönetim kurulunda BMW satış bölümü başkanı Murat Aksel'in de yer alacağını açıkladı. Diess'in BMW'den Volkswagen'e transfer ettiği Aksel'in 2020 yaz ayından itibaren yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

BÜYÜK GÜVEN DUYUYOR
MURAT Aksel daha önce BMW'nin Kuzey Amerika'daki satış başkanlığı görevini yürütüyordu. Aksel, BMW'nin eski CEO'su Diess ile uzun süre birlikte çalışmıştı. Diess, Aksel'i, VW satış bölümü başkanlığına getirdi. Manisa'da yatırım kararı alan Volkswagen, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuştu.
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BMW Aksel’i VW’ye kaptırdı
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