Küllerinden doğan efsane

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 4. Lig olan Bavyera Ligi'nde mücadele eden Münih Türkgücü, yabancıların kurduğu ilk kulüp olarak tarih yazmaya çok yaklaştı. 1975 yılında Almanya'ya gelen birinci nesil Türkler tarafından kurulan Münih Türkgücü, Bavyera Eyaleti'nin en yüksek amatör ligi olan ve büyük şehirlerin takımlarının olduğu 4. Lig'de en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider bulunuyor.1975 ile 2001 yılları arasında liglerde mücadele eden, ancak iflas ettikten sonra Münih Ataspor ile birleşerek yeniden güçlenen Münih Türkgücü, yıllar sonra üst üste şampiyon olarak 4. Lig'e yükselmeyi başardı. Bavyera Eyaleti'nde en üst amatör ligde başarısını sürdüren Münih Türkgücü, şampiyon olmayı başarırsa, ilk göçmen kulüp olarak profesyonel olan 3. Lig'e çıkmış olacak.HALEN Schweinfurt'un önünde lider olan Türkgücü, bir dönem Almanya A Milli Takımı'na yükselen Cacau gibi yıldızları yetiştirdi. Münih Türkgücü formasını giyen futbolcular arasında Erhan Önal, İlhan Mansız, Savaş Koç, Volkan Yaman, Gerald Hillringhaus ve Michael Probst gibi efsane isimler bulunuyor. Münih Türkgücü şampiyon olup 3. Lig'e çıkarsa, ilk kez bir göçmen kulübü, profesyonel lige çıkmış olacak. Çağlayan AKTÜRK