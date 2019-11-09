Demokrasimiz tehdit altında

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Der Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda toplumun giderek bölünmesi konusunda uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Steinmeier demokrasi üzerine yapılan tartışmalara ve güncel konulara değindiği açıklamasında, "Otoriter bir düzenin, günümüzün sorunlarıyla daha iyi mücadele edebileceğini düşünenler yanılğı içinde" diye konuştu.DEMOKRASİ düşmanlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesine veya Halle'deki saldırıya bazılarının gizli gizli sevindiğine inanamıyorum. Cinayet veya şiddete bir nebze olsun anlayış gösteren suça ortak olur" dedi. Demokratik kurumlar ve bu kurumların temsilcilerine dönük günlük aşağılamalardan bıktım" yorumunda bulundu.STEINMEIER, "Belediye başkanlarına hakaret, 'sistem' gibi söylemler, demokrasiye zarar veriyor. Bu nedenle susan çoğunluktan sesini yükseltip safını almasını bekliyorum" diye konuştu. Almanya'da demokrasinin geleceği konusunda endişeleri olduğunu kaydeden Steinmeier, "Başka görüşlerle, birbirimizle yapıcı tartışmayı yeniden öğrenmeliyiz. Demokratların görevi tartışmaktan kaçmak değil. Buna cesaret etmek" dedi.ALMANYA'DA geçen sene silah ruhsatına sahip sayısı 792 iken bu rakam, 11 aylık sürede 118 artarak 910'a ulaştı. Alman İçişleri Komisyonu'nun kapalı oturumuna katılan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'ın açıkladığı rakamlara göre geçmiş yıllarda 570 aşırı sağcının silah ruhsatı ise iptal edildi. Ülkede aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlem paketi hazırlanmıştı. Pakete göre anayasaya aykırı dernek üyelerinin silah sahibi olmalarının engelleneceği belirtilmişti.