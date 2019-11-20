Kızlarınızı cerrah yapın

BUGÜN NELER OLDU

Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Alman Tıp Ödülü'nü aldı. Düsseldorf Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Gürsoy, ailelere seslendi ve genç kızlarımızı okutup cerrahiye teşvik etmelerini söyledi. Gürsoy, "Biz bayanlar daha estetik çalışabiliyoruz, masada daha sakiniz" dedi. 2010'dan beri yeni bir yapay kalp üzerinde çalışan Gürsoy, "Yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin sağlık alanında çok ilerlediğini ifade eden Gürsoy şöyle konuştu: Herkes gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda ama durum öyle değil. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerde, gerek hastaneler gerekse doktorlar konusunda. Çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var. Yapay kalp konusunda çalışmalar var, çok değerli hocalarımız var. Yardımım dokunursa eğer her zaman ve her yerde onlarla da çalışmak isterim.