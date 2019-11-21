Haberler > Avrupa Haberleri > Yalancıların mumu söndü

Yalancıların mumu söndü

Alman basını, haberleriyle Müslümanları ve göçmenleri hedef gösteriyor, aleyhine yalan haber üreten fabrika gibi çalışıyor. Alman basınına “Güveniyorum” diyenler ise giderek azalıyor

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Yalancıların mumu söndü

ALMAN basınının yalan haberleri sonunda kendi ayaklarına dolandı. Haberleri genelde kendi işlerine geldiği gibi yorumlayıp bazı şeyleri görmezden gelen Alman basınının güvenirliliği büyük yara aldı. Ülkede yapılan bir araştırma, vatandaşların üçte birinin basına güvenmediğini, Alman basınının daha çok siyasilerin isteği doğrultusunda haberler yaptığını düşündüğünü ortaya koydu.

KAMUYA GÜVEN YOK
INFRATEST dimap isimli araştırma kuruluşu tarafından Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) için yaptırılan araştırmaya göre halkın yüzde 38'i, siyasetin basına haberlerin nasıl yapılacağı konusunda talimatlar verdiğine inanıyor. Özellikle kamu televizyonlarına güven çok az. Almanlar, haberciliğin tamamen siyasi etki altında olduğunu düşünüyor. Bu da basına güveni tamamen zedeliyor.

PROPAGANDA YAPIYORLAR

ÖZELLİKLE göçmenlere ve Müslümanlara dönük kışkırtıcı haberlerle ülkedeki huzuru dinamitleyen yalancı Alman basını, propaganda haberlerle kendisine zarar verdi. Ankete katılanların yüzde 33'ü, basına güvenmediğini söyledi. Geçtiğimiz yıllardaki araştırmalara göre bu oran yüzde 28'di. Alman basınına güvenmeyenlerin 5 puan arttığı belirlendi. FRANKFURT

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalancıların mumu söndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN