Yalancıların mumu söndü

ALMAN basınının yalan haberleri sonunda kendi ayaklarına dolandı. Haberleri genelde kendi işlerine geldiği gibi yorumlayıp bazı şeyleri görmezden gelen Alman basınının güvenirliliği büyük yara aldı. Ülkede yapılan bir araştırma, vatandaşların üçte birinin basına güvenmediğini, Alman basınının daha çok siyasilerin isteği doğrultusunda haberler yaptığını düşündüğünü ortaya koydu.

KAMUYA GÜVEN YOK

INFRATEST dimap isimli araştırma kuruluşu tarafından Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) için yaptırılan araştırmaya göre halkın yüzde 38'i, siyasetin basına haberlerin nasıl yapılacağı konusunda talimatlar verdiğine inanıyor. Özellikle kamu televizyonlarına güven çok az. Almanlar, haberciliğin tamamen siyasi etki altında olduğunu düşünüyor. Bu da basına güveni tamamen zedeliyor.

PROPAGANDA YAPIYORLAR

ÖZELLİKLE göçmenlere ve Müslümanlara dönük kışkırtıcı haberlerle ülkedeki huzuru dinamitleyen yalancı Alman basını, propaganda haberlerle kendisine zarar verdi. Ankete katılanların yüzde 33'ü, basına güvenmediğini söyledi. Geçtiğimiz yıllardaki araştırmalara göre bu oran yüzde 28'di. Alman basınına güvenmeyenlerin 5 puan arttığı belirlendi. FRANKFURT