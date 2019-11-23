Belit başkan göreve başladı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başkenti Hannover'e Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yeşiller partili Belit Onay (38) dün mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Belediye binasında düzenlenen törene eşi Derya Onay ile katılan Belit Onay, mazbatasını aldı, şehri simgeleyen kolyeyi takarak görev başı yaptı.Kentte 73 yıllık Sosyal Demokrat Parti (SPD) egemenliğine son veren Belit Onay, "Çok mutluyum herkesin belediye başkanı olacağım" diye konuştu. Hannover'de ırkçılığa kesinlikle izin vermeyeceğini her fırsatta dile getiren Onay, bugün ırkçılığa karşı yürüyüşe katılacak.