Mine’yi öldürüp ormana gömmüş

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Almanya'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan Mine O.'nun (26) öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir çocuk annesi genç kadının cesedi ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu. Mine'nin katil zanlısı olarak kocası Ercan E. (28) gözaltına alındı. Polise, "Bir garajdan kötü kokular geliyor" ihbarı yapılmasından sonra polisin harekete geçip garajda geniş çaplı bir arama yaptığı öğrenildi.POLİS köpekleri ceset kokusu alırken, polis, genç kadının kaybolmasından sadece iki gün sonra kiralandığı belirlenen garajda kadının kimliğini ve kıyafetlerini buldu. Gözaltına alınan Ercan E. kavga ettiği karısı Mine'yi boğarak öldürdüğünü ve bir bavula koyduğunu söyledi. Ercan E., "Sonra bavulu arabama koydum, kiraladığım garaja götürerek bir süre orada sakladım. Bir hafta sonra da ormana gömdüm" dedi.ERCAN E. cinayet itirafından sonra polise karısını gömdüğü yeri tarif etti. Ormanlık bir alanda yaklaşık 45 dakika arama yapan polis, genç kadının cesedine ulaştı. Ercan E., Afgan eşi Mine'nin 7 Eylül'de "kız arkadaşımda kalacağım" diyerek evden ayrıldığını ileri sürmüştü. Polisin, Mine'nin "evinde kalacağı" ileri sürülen kadının uzun süredir Almanya'da yaşamadığını belirleyince kocadan şüphelendiği öğrenildi.