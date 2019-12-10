Helal olsun sana Katja

BUGÜN NELER OLDU

MAHKEMEYE taşınan olay 25 Haziran 2019 tarihinde yaşandı. Thüringen Eyaleti'nde bulunan Eisenach'ta yapılan belediye seçimlerinde oyların yüzde 10'unu alan NPD, meclise 4 üye soktu. Seçimlerden sonra belediyede yemin töreni düzenlendi. NPD'lileri çıldırtan olay da yemin töreninde gerçekleşti. Kurallar gereği Sol Partili Belediye Başkanı Katja Wolf'un (43) tüm belediye meclisi üyelerinin elini sıkması gerekiyordu.WOLF, sırayla meclis üyelerinin elini tek tek sıktı. Ancak sıra NPD'ye gelince tokalaşmadı. Wolf, kendisine elini uzatan NPD'li üye Patrick Wieschke'nin (38) elini sıkmadı. Diğer NPD'liler bunun üzerine yerine oturdu. Katja Wolf, "Elini verdiğin insanla göz hizasında karşı karşıya gelip ona saygını gösteriyorsun. Ama ben aşırı sağcı, ırkçı ve anayasal düzene karşı olan birisiyle tokalaşmak istemiyorum" dedi.BAŞKANIN bu tavrına köpüren Wieschke, belediye başkanını mahkemeye verdi. Wieschke, Wolf'tan tazminat istemediği gibi görevden alınmasını da talep etmiyor. Çevrenin en azılı Neo-Nazilerinden biri olarak bilinen Wieschke, Wolf'un kendisiyle el sıkışmaya zorlanmasını talep ediyor. Mahkemenin ilk davayı reddetmesi üzerine ırkçı, bir üst mahkemeye gitti. Şimdi dosya son karar için Federal İdare Mahkemesi'nde.IRKÇI Patrick Wieschke, 2000 yılında kentteki bir döner büfesine patlayıcı maddeyle saldırmak suçundan hüküm giymişti. Belediye meclisinde NPD Grup Başkanı olan Wieschke, daha önce de ırkçı partinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanlığı'nı yapmıştı. Wieschke, doğrudan 4 bin 600 seçmenin oyunu alarak, NPD'nin yüzde 10'un üzerinde bir sonuç almasını sağladı.