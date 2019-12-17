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Selam size hakim bey

Asker selamı veren futbolcularımızın davasına bakan hâkimden düşmanları için tokat gibi karar: Asker selamı askeri onurlandırmak için verilir, suç değildir

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Selam size hakim bey
UEFA DA DUYSUN
ALMANYA'NIN Bielefeld kentindeki kulübümüz FC Türk Spor'un Barış Pınarı Harekâtı sırasında oynadığı maçta asker selamı vermesinden sonra açılan davaya bakan Gütersloh Sulh Mahkemesi Hâkimi ve Vestfalya Futbol ve Atletizm Federasyonu Spor Hâkimi Markus Seip, selam durulacak sözler sarf etti. Seip, "Asker selamı vermek yasak değildir" dedi.

DIŞLAYICI DAVRANIŞ DEĞİL
KULÜP hakkında başlatılan soruşturmaya bakan Seip, "Asker selamı, askerleri onurlandırmak için verilir. Sporcular arasında Kürt kökenliler de vardı ve onlar da asker selamı verdi. Alman Ordusu'nda da asker selamı veriliyor. Sonuçta dışlayıcı bir hareket değildir" şeklinde görüş belirtti. Hâkim, konunun medya ve federasyon tarafından sulandırıldığını da ifade etti.

200 EURO CEZA İPTAL EDİLSİN
BIELEFELD FC Türk Spor oyuncularının asker selamı vermesinden sonra haklarında soruşturma açılmıştı. Kulüp, federasyon tarafından çocuklara yardım derneği olan Terre des Hommes Derneği'ne 200 euro para cezası ödemeye mahkûm edilmişti.
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