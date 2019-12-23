Merkel rekoru kıramıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ülkenin en uzun soluklu başbakanlarından olan ve 5 bin 143 gün görevde kalan Konrad Adenauer'i bugün itibari ile geride bırakacak. Adenauer, 15 Eylül 1949'dan 15 Ekim 1963'e kadar başbakanlık yapmıştı. Bugün başbakan olarak 5 bin 144'üncü gününü yaşayacak olan Merkel, ülkede 5 bin 869 gün başbakanlık yapan Helmuth Kohl'e ise yaklaştı.KALAN görev süresi dikkate alındığında Kohl'ün rekorunu kıramayacak. Merkel'in rekoru kırabilmesi için 17 Aralık 2021'e kadar görevde kalması gerekiyor. Ancak, seçimden sonra yeni hükümetin 56 gün kurulamaması halinde en uzun başbakanlık rekoru Merkel'e geçecek.ALMANYA'DA yapılan son kamuoyu yoklamasında Birlik Partileri'nin (CDU/ CSU) oy oranı yüzde 27 olurken, hükümet ortağı SPD'ye yoklamadan yüzde 15 oy çıktı. Yeşiller Partisi'nin oy oranı ise yüzde 20. Irkçı AfD'nin oy oranı yüzde 14. Sol Parti ile FDP'nin oy oranı ise yüzde 9.