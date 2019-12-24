Gençlik dairesi yalanıyla çocuk kaçırıyorlar: Aman dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Türk ve göçmenlerin yoğun olduğu kentleri ve çocuklu aileleri seçiyor, kapıyı çalıp, 'Gençlik dairesinden geliyoruz' diyorlar. İçeriye girmeye çalışan sahte gençlik dairesi memurları, uydurdukları sudan sebeplerle ailelerden çocuklarını almaya kalkıyorlar.BU vakanın ilki Gelsenkirchen kentinde yaşandı. Ardından sahte memurlar, Duisburg'un Hüttenheim semtinde 30 yaşındaki bir annenin zilini çaldı. Sahte kimlik gösteren çocuk hırsızları, eve girmek istedi ancak genç anne hızlı davranıp kapıyı kapattı. Gelsenkirchen ve Duisburg belediyeleri ile polis aileleri uyardı.UYARIDA, "Sahte memurlardan biri 40 yaşlarında, 1,60 ila 1,65 metre boyunda, sarışın kadın. Diğeri 45 yaşlarında, 1,75 ila 1,80 metre boyunda, kel kafalı, siyah ceketli, beyaz ayakkabılı bir erkek. Bu tanıma uyan kişileri 110 polis ihbar hattına bildirin" denildi. Polis ayrıca, 'Tanımadığınız kişileri evinize almayın' dedi.TÜRKLER, "Türk çocuklarını ailelerinden koparıp Hıristiyan ailelere verme eğiliminde olan gençlik dairesi ile mücadele ederken şimdi de sahte memurlar türedi. Irkçılık da bir taraftan tırmandı. Almanya'da güvende yaşadığımızı hissetmek istiyoruz" dedi.