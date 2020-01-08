CSU pişmanlığı artık faydasız

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Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) tabanı tarafından dışlanan ve Wallerstein kasabası belediye başkan adaylığını geri çeken Şener Şahin, adaylık sürecini kapattığını dile getirdi. CSU Genel Başkanı Markus Söder'in, "Gelişmeden üzüntü duyuyorum" açıklamasından sonra Genel Sekreteri Markus Blume'yi görevlendirdiğini belirten Şahin, "Blume, 'Adaylığını tekrar koy, parti üst yönetimi olarak gelip seni destekleyeceğiz' dedi. Ama ben tabanda hâlâ Müslüman adaya tahammül edemeyenlerin olduğunu biliyorum. Bir milyon euro da teklif etseler tekrar aday olmayacağım" dedi.