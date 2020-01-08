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pişmanlığı artık faydasız

’dan Müslüman olduğu için dışlandı. Genel Başkan Söder, pişman olup adeta ‘yeniden aday ol’ diye yalvardı ancak Şahin geri adım atmadı

Giriş Tarihi: 8.1.2020
CSU pişmanlığı artık faydasız
Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) tabanı tarafından dışlanan ve Wallerstein kasabası belediye başkan adaylığını geri çeken Şener Şahin, adaylık sürecini kapattığını dile getirdi. CSU Genel Başkanı Markus Söder'in, "Gelişmeden üzüntü duyuyorum" açıklamasından sonra Genel Sekreteri Markus Blume'yi görevlendirdiğini belirten Şahin, "Blume, 'Adaylığını tekrar koy, parti üst yönetimi olarak gelip seni destekleyeceğiz' dedi. Ama ben tabanda hâlâ Müslüman adaya tahammül edemeyenlerin olduğunu biliyorum. Bir milyon euro da teklif etseler tekrar aday olmayacağım" dedi.

Fatih YILMAZ
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CSU pişmanlığı artık faydasız
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