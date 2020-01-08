Türkiye’den tanık gelecek

BUGÜN NELER OLDU

BERLİN Bode Müzesi'nden 100 kiloluk altın madeni parayı çalan soyguncuların yargılanmasına devam ediliyor. Arap kökenli bir aşirete mensup iki kardeş, kuzenleri ve müzenin koruma görevlisinin yargılandığı davada, zanlılardan birinin büyükannesi tanık olarak Türkiye'den davet edildi. 21 ve 25 yaşları arasındaki zanlılarla ilgili kararın önümüzdeki ay verilmesi bekleniyor. Soyguncular, 27 Mart 2017 günü müzeye girerek, 'Big Maple Leaf' adlı koleksiyona ait yaklaşık 3.7 milyon euro değerindeki altın madeni parayı çalmıştı. BERLİN