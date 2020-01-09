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Korkutan işaret

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Korkutan işaret
Almanya'nın Offenburg kentine bağlı Schutterwald kasabasında Türk ailelerin oturduğu evlere boyalı saldırı düzenlendi. Kasabadaki altı Türk ailenin bahçe kapısı duvarına kırmızı boyayla x işareti yapıldı. Aşırı sağcıların yaptığı tahmin edilen çirkin girişim, bölgede yaşayan 80 Türk aileyi huzursuz etti. Evleri işaretlenen ailelerin hepsinin Offenburg Merkez Camisi üyesi olması dikkat çekerken, cami derneği muhasebecisi Temel Aydın, "50 yıldır bu kasabada yaşıyorum. Hepimiz tedirginiz" dedi.

Levent GÜNDÜZ / SCHUTTERWALD
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Korkutan işaret
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