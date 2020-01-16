Hem suçlu hem güçlü

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da bir nevi dokunulmazlığı olan polis, kendisine dönük saldırıları abartıp, halkın desteğini arkasına alıyor. Bunun son örneği yılbaşı gecesinde Leipzig kentinde yaşandı. Ancak polis bu kez baltayı taşa vurdu. Göstericiler, çektikleri video görüntülerini sol görüşlü gazetelerle paylaşarak, polisin yalanını gün yüzüne çıkardı. Polisin, "Bir arkadaşımız ağır yaralandı" yalanı yüzlerine vuruldu.OLAY günü Leipzig Emniyet Müdürlüğü, "kaskı çıkarılan bir polisin çıkan olaylarda çok ağır yaralandığını ve acil ameliyata alındığını" duyurdu. Leipzig'de göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar bir anda ülke genelinde gündem oldu. Polis, "cinayet" soruşturması başlattı. Ancak polisin açıklamaları çelişince basın araştırmaya başladı. Polisin, olayı abarttığı ortaya çıktı.TAZ gazetesi, polisin "acil ameliyata alındığı" haberlerini sorgulayınca, hastane bile şaşırdı. Polisi tedavi eden hastane "acil ameliyat" haberlerini yalanladı, hayati tehlike olmadığını bildirdi. Polisin hiçbir zaman hayati tehlike altında olmadığı gibi, kulağından yaralandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Polis bu gelişmeler üzerine ilk açıklamayı düzeltmek zorunda kaldı. FRANKFURTTAGESZEITUNG gazetesi de olayı araştırdı ve polisin hemen taburcu edildiğine dikkat çekti. Gazete, polisin "bir polis acil ameliyata alındı" haberiyle algı oluşturup kamuoyunu yönlendirdiğini yazdı. Yeni görüntüler polisin orantısız güç kullandığını ortaya koydu. Bunlar ortaya çıkınca savcı mecburen, "Polis şiddetinden zarar gören olduysa bize müracaat etsin" dedi.POLİS, "acil ameliyatla" kastedilenin, "zorunlu olan ameliyat" olduğunu belirtti. Ardından da oluşacak tepkilerin önünü alabilmek için, "Bu olayın polisin inandırıcılığına gölge düşürmek için büyütülmesi anlaşılır gibi değil" dedi. Ancak TAZ gazetesi, "Görgü tanıklarının ifadelerine göre polisin başından kaskının çıkarıldığı iddiası bile yanlış. Tanıklar, 'polisin götürülürken kaskı başındaydı' dedi" diye yazdı.