Sözcü’yü SGK da yalanladı

BUGÜN NELER OLDU

SGK tarafından yapılan açıklamada, "700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK'nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu şekilde 25 milyar dolar zarara uğratıldığı şeklindeki bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kulllanıldı.SON 10 yılda yurtdışından borçlanarak 481 bin 911 kişinin emekli olduğu ve kendilerine yaşlılık aylığı bağlandığı bilgisini veren SGK, "Belli periyotlarda servis edilen benzer haberler art niyetli. Yapılan denetimlerle vatandaşlarımızı mağdur etmeye yönelik girişimlere müsamaha gösterilmemektedir" açıklaması yaptı.