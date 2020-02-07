Hitler de böyle başa gelmişti

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 27 Ekim 2019 günü gerçekleşen Thüringen seçiminin ardından koalisyon kurma çalışmaları sürerken, önceki gün yapılan Başbakanlık seçimi ülke siyasetinde deprem etkisi oluşturdu. Seçim barajı olan yüzde 5'i 72 oy ile geçen Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich, ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) desteği ile Başbakan oldu.Seçimden yüzde 31 oy alan Sol Parti'nin adayı ve eski başbakanı Bodo Ramelow, gizli oyla yapılan ilk iki turda 90 sandalyeli meclisten yeterli oyu alamadı. Üçüncü turda yüzde 23,4 oyla ikinci parti konumundaki AfD ve 21,7 oy oranı ile üçüncü parti olan CDU, Ramelow'un seçilmemesi için FDP'nin adayı Kemmerich'i destekledi. Kemmerich, 45'e karşı 44 oyla Başbakan seçildi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kemmerich'in AfD ve CDU'nun oylarıyla başbakan seçilmesini "kesinlikle affedilmez" olarak nitelendirdi. Olayın bir şekilde "düzeltilmesini" isteyen Merkel, "Bu demokrasi için kötü bir gündü. CDU değerleri ve CDU'nun inandığı şeylerin yok sayıldığı gün oldu" dedi ve önümüzdeki günlerde süreç üzerinde çalışılacağını söyledi.AfD'nin desteğinde Kemmerich'in Başbakan seçilmesine siyasilerden büyük tepki geldi. CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, eyalette erken seçim talep etti. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, "Thüringen için kara gün. FDP ateşle oynadı ve sonucu gördük" dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de Kemmerich'in istifa etmesinin doğru bir adım olacağını ve yeniden seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.Seçim barajını sadece 72 oy ile geçen ve şimdi başbakan olan Thomas Kemmerich, baskılara dayanamayarak istifa etmesinin kaçırılmaz olduğunu söyledi. Kemmerich, FDP gurubu olarak karar aldıklarını, meclisin kendisini feshetmesi ve yeniden seçime gidilmesi yönünde önerge vereceklerini söyledi. Kemmerich, "AfD ile beraber olmayacağız" dedi.Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu seçimi, "Almanya tarihini bilenler Hitler'in buna benzer bir seçim sonucunda işbaşına geldiğini hatırlayacaktır. Demokratik görünen bir sonuç olsa da geleceğe dönük tehlike çanları çalıyor. Almanya demokrasisi ve göçmenler için büyük bir tehlike. Irkçı yapıdaki partinin daha etkili olması göçmenlerin hayatlarını daha fazla zorlaştıracak bir gelişmedir" sözleriyle değerlendirdi. Fatih YILMAZNazi diktatörü Adolf Hitler, 30 Ocak 1933'te İmparator Paul von Hindenburg tarafından imparatorluk başbakanı ilan edildi. Hitler'in başa geçmesiyle, Almanya'da siyasi hava değişti. Hitler, başa geçmesinin en büyük nedenlerinden biri olan Thüringen seçimlerini gösterdi. Hitler, "En büyük başarıyı Thüringen'de elde ettik. Orada şimdi gerçekten etkili parti biziz. Şimdiye kadar orada başta olan partiler, biz dahil olmadan herhangi bir çoğunluk elde edemez" diyerek, kazandığı seçimin önemine işaret etmişti. Hitler bu konuşmayı, 2 Şubat 1930'da yapmıştı.