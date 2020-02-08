Kanal İstanbul’a çamur, Kiel’e alkış

BUGÜN NELER OLDU

YAYINLANAN haberlerde Almanlar genelde Kanal İstanbul'un kanala karşı olanların dile getirdiği asılsız iddiaları gündeme getirdi. "Kanal İstanbul için çevre uyarısı", "Kanal İstanbul'un riskleri", "Kanal İstanbul: Erdoğan'ın rüyası-İstanbul'un kâbusu" gibi başlıklar kullanan basın, Kanal İstanbul için çevre katliamı algısı oluşturdu.ALMAN basınında özellikle Deutsche Welle'nin haberleri göze çarptı. Araştırmak yerine kanala karşı çıkanların tez ve söylemlerini bire bir alan Deutsche Welle, Kanal İstanbul ile ilgili haberlerde genelde negatif bir dil kullandı. DW, kanalın ekonomi ve çevre için büyük zararları olacağını ileri sürüyor.Alman basını, Kanal İstanbul hakkında genelde olumsuz haberler yayınladı. Kullanılan başlıklar şöyle: Kanal İstanbul tartışması, Kanal İstanbul için çevre uyarısı, Kanal İstanbul'un riskleri.KANAL İstanbul'a çamur atmak için yarışan Alman basını, Almanya'da "Nord-Ostsee-Kanal" (NOK), uluslararası alanda ise Kiel Kanalı olarak bilinen kanala methiyeler düzüyor. Kanalı "turist mıknatısı" olarak şirin gösteren ve Almanya'nın "en önemli su yolu projesi" olarak nitelendiren Alman basınının attığı başlıklar şöyle:"KANALDA tatil", "Gemilerin otobanı", "Eski bir rüya". Basın, kanalı tanıtırken, kanalın çevresindeki güzelliklere ve doğaya dikkat çekiyor, "muhtemelen dünyada insanların önünden gemi geçen daha güzel bir yer yoktur" yorumunu yapıyor. Hatta turistler "gemileri hayranlıkla" izliyormuş. Kanala övgü o kadar çok ki, kanal çevresinde tatil bile öneriliyor.KIEL Kanalı yıllar içinde giderek genişledi. Kanal daha açıldıktan 2 yıl sonra küçük gelmeye başladı. 1897 yılında genişletilme çalışması başladı, 1914'te tamamlandı. Kanalın genişletilmesi için 242 milyon Reichsmark (4,3 milyar euro) harcandı. 1966'da kanal bir kez daha genişletildi. İlk açıldığında 22 metre enindeki kanal, şimdi 90 metre eninde.KANALIN açılış töreninde aralarında Osmanlı gemisi Fuad'ın da olduğu gemiler kanaldan geçerken, milli marşlar çalındı. Osmanlı marşını bilmeyen orkestra, bayrakta ay görünce Almanca "ay" içeren bir şarkı çalıp durumu kurtardı. Gemide görevli bir Türk subay rahatsızlanıp öldü. Subay, özel izinle İslami usullere göre Alman askerlerinin mezarlığına defnedildi.