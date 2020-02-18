Hedeflerinde 10 cami vardı

BUGÜN NELER OLDU

Camilerde mümkün mertebe çok fazla Müslüman öldürülebilmesi için örgüt ilginç bir taktik uygulayacaktı. Örgütün lideri Werner S. ile sağ kolu Tony E.'in büyük kentler yerine cemaati çok kalabalık olan küçük şehirlerdeki camileri tercih ettiği belirtiliyor. Otomatik silahların, el bombası ve hatta füze bile kullanılması planlanan saldırıların eş zamanlı olarak 10 camiye birden yapılmasının hedeflendiği öğrenildi.SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre saldırılar, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Aşağı Saksonya, Baden Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz ve Saarland'da olmak üzere 10 ayrı eyalette gerçekleştirilecekti. Irkçılar sadece camide Müslümanları katletmeyecek, ayrıca sokakta mülteci avı yapıp, ırkçılık karşıtı siyasileri ve solcuları da öldürecekti.İLK başta 13 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Bunlardan 12'si tutuklandı. 13. kişinin polise bilgi verip saldırıyı önleyen muhbir olduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı tahmin ediliyor. Polis ve savcılık bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı gibi, bu kişinin kimliği gizli tutuluyor. Muhbirin, grubun arasına sahte isimle sokulduğu, çete üyelerinin dinlemeye de alındığı belirtiliyor.WERNER S.'nin (53) liderliğini yaptığı örgüt şu isimlerden oluşuyor: Tony E. (39), Michael B. (47), Thomas N. (35), Thorsten W. (50), Wolfgang W., Markus K., Frank H., Marcel W., Stefan K., Ulf R. (46) ve Steffen B. (35). Hamm'da yaşayan polis Thorsten W.'nin "Zaman zaman masum insanların da öldüğü terör eylemleri gerçekleştirilmeli" şeklinde paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Grubun, Finlandiya'da kurulan aşırı sağcı "Odin'in Askerleri" ile ilişkisinin olduğu da ortaya çıktı.