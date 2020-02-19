Kundakçıya ödül gibi ceza

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HAGEN kentindeki Ulu Cami'yi 25 Mayıs 2019 günü kundaklayan 53 yaşındaki Alman, 3.5 yıl hapse mahkûm edildi. Cami önündeki kartonlar ile çöp konteynerini ateşe verdikten sonra cemaat tarafından merkez tren istasyonunda yakalanıp polise teslim edilen Alman'a ceza, kundaklama ve mala zarar verme suçlarından kesildi.HÂKİM, 50 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlamasını dikkate almadı. Kundakçı, 2011 yılında da 5 kundaklamadan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sosyal medyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Türkler, ana tren istasyonunda gördükleri kundakçıyı yakalayıp polise teslim etmişti.