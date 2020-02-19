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Kundakçıya ödül gibi ceza

Gündüz vakti cami önündeki kartonları ateşe verdi. Cemaat tarafından yakalandı. Sabıkalı kundakçıya sadece 3.5 yıl hapis cezası verildi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Kundakçıya ödül gibi ceza
HAGEN kentindeki Ulu Cami'yi 25 Mayıs 2019 günü kundaklayan 53 yaşındaki Alman, 3.5 yıl hapse mahkûm edildi. Cami önündeki kartonlar ile çöp konteynerini ateşe verdikten sonra cemaat tarafından merkez tren istasyonunda yakalanıp polise teslim edilen Alman'a ceza, kundaklama ve mala zarar verme suçlarından kesildi.

CEMAAT YAKALAMIŞTI
HÂKİM, 50 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlamasını dikkate almadı. Kundakçı, 2011 yılında da 5 kundaklamadan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sosyal medyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Türkler, ana tren istasyonunda gördükleri kundakçıyı yakalayıp polise teslim etmişti.
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Kundakçıya ödül gibi ceza
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