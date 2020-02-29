HDP’liye jet hızıyla iltica

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ALMANYA'NIN, hakkındaki terör iddiaları nedeniyle Türkiye'den kaçan HDP'li eski milletvekili Sibel Yiğitalp'e iki ay gibi çok kısa bir süre içinde iltica hakkı tanıdığı ortaya çıktı. 2018 yılının yaz aylarında Türkiye'den kaçan terör zanlısı Yiğitalp, Alman haber ajansı dpa muhabirleri ile Berlin'de bir kafeteryada görüşürken, iltica başvurusunun iki ayda tamamlandığını anlattı.FEDERAL Mülteci ve Göç Dairesi (BAMF), iltica başvurularını en az dört ayda karara bağlıyor. Yiğitalp'in başvurusunun bu kadar hızlı kabul edilmesi soru işaretlerine yol açtı. SABAH'ın sorularını yanıtlanan BAMF, "İltica başvuruları kişinin durumuna göre değişir. Belirli durumlarda BAMF bazı dosyaları öncelikli olarak işleyebilir" cevabını verdi.