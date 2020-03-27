65 yaş Türkiye modeli

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs önlemleri konusunda sınıfta kalan ülkeler Türkiye'yi örnek göstermeye başladı. Türkiye'nin hızlıca uçuş yasağı getirmesi, örgün eğitimi durdurup uzaktan eğitim modeline geçiş yapması ve en büyük risk grubundaki yaşlıların sokağa çıkışını yasaklaması, Almanya'da da örnek gösterildi.ÖLÜM sayısının 200'ü aştığı Almanya'da, alınan tedbirler ağır dille eleştirilmeye başlandı. Önceki gün Robert Koch Enstitüsü'nden gelen 'Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında' açıklaması endişeyi ve tepkileri artırdı. Ülkede, 'Türkiye gibi hızlı ve etkili olacak kararlar alalım' seslerinin yükselmesine neden oldu.TÜBİNGEN kenti Belediye Başkanı Boris Palmer, koronavirüs krizi nedeniyle alınan tedbir kararlarının tartışılmasını istedi. Palmer, sokağa çıkma yasağı konusunda Türkiye'deki modeli önerdi ve "65 yaş üstündekiler ile risk grubundakiler günlük yaşamdan çekilmeli" şeklinde görüş belirtti.Palmer, "Toplumsal huzur ve düzenin sağlanması için sokağa çıkılması konusunda fikir üretmeliyiz. Daha az risk taşıyan genç kesim kontrollü ve organize şekilde üretime kazandırılmalı" dedi.