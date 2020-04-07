Korona aşısı sonbahara hazır

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA koronavirüs üzerinde çalışan CureVac adlı şirketin sahibi işadamı Dietmar Hopp, "Her şey yolunda giderse sonbaharda belirli bir miktarda aşıyı üretebileceğiz" dedi. Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın da sahibi olan Hopp, "Aşı üretmek çok pahalı. Sayısız kontrol ve izinlere bağlı. Bunlar kolay prosedürler değil. Çok sayıda üretilmesi gerekecek ve bunun için siyasilerin de desteği şart.DÜNYADA 8 milyar insan var. Hepsi için aşı üretip, aşılayamayız. Yeni bir üretim tesisi geliştiriyoruz. Avrupa Komisyonu, tesisin hızla bitirilmesi için 80 milyon euro vereceğini iletti" dedi. Öte yandan aşı çalışmalarının tamamlanmasının iki yıl sürebileceği, ancak şu anki mevcut şartlarda bir yılda birkaç yüz milyon aşı üretilebileceği kaydedildi./ MANNHEİM