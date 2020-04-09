Öldüğü gün bebeği doğdu

BUGÜN NELER OLDU

İki yıl önce Kayseri'den evlenerek Hollanda'ya geldi. Boyacılık yapmaya başladı. Baba olmayı beklerken heyecanla işe gitmek için yola çıktı. Atalay Yıldırım, motosikleti ile geri geri gelen kamyonun altında kalarak can verdi. Saatler sonra eşi Rojda, gözyaşları içinde Halil adlı bebeğini dünyaya getirdi.Anne Yıldırım, "Oğlumuz Halil'in doğumuyla en mutlu günümüzü yaşamamız gerekirken eşim için gözyaşı döküyorum. Ailemize müjdeli haberini verecektik ama ölüm haberini verdik. Acım çok büyük" dedi. Eşi hamile olan 29 yaşındaki kamyon şoförünün alkollü olmadığını duyuran polis, ifadesinde geri geri gelirken Yıldırım'ı görmediğini söylediğini belirtti.