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Öldüğü gün bebeği doğdu

’da yaşayan 22 yaşındaki , bebeğinin doğacağı gün trafik kazasında yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Öldüğü gün bebeği doğdu
İki yıl önce Kayseri'den evlenerek Hollanda'ya geldi. Boyacılık yapmaya başladı. Baba olmayı beklerken heyecanla işe gitmek için yola çıktı. Atalay Yıldırım, motosikleti ile geri geri gelen kamyonun altında kalarak can verdi. Saatler sonra eşi Rojda, gözyaşları içinde Halil adlı bebeğini dünyaya getirdi.

ACIM ÇOK BÜYÜK
Anne Yıldırım, "Oğlumuz Halil'in doğumuyla en mutlu günümüzü yaşamamız gerekirken eşim için gözyaşı döküyorum. Ailemize müjdeli haberini verecektik ama ölüm haberini verdik. Acım çok büyük" dedi. Eşi hamile olan 29 yaşındaki kamyon şoförünün alkollü olmadığını duyuran polis, ifadesinde geri geri gelirken Yıldırım'ı görmediğini söylediğini belirtti.

Yalçın ÇAKIR-Fatih ÖZYAR
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Öldüğü gün bebeği doğdu
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