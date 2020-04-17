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Avantacı

Ünlü Alman komedyen , düşmanlığı yaparak Almanya’da prim yapmaya çalışan boksör Ünsal Arık’ı, sert bir yumruk atarak nakavt etti

Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Avantacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırıların arttığı dönemde piyasaya çıktı. Gündeme gelebilmek için söylemleriyle toplumu kışkırtmaya çalıştı. Sular durulunca kendine yeni bir hedef aradı ve komedyen Oliver Pocher'i gözüne kestirdi. Pocher, sosyal medyadan yayınladığı videosu ile boksör Ünsal Arık'ı rezil etti.

'KENDİNİ MEŞHUR ZANNEDİYOR'
1,7 milyon takipçisi olan Pocher, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için Avrupalı Türkleri kendine düşman edinen avantacı boksör, ünlü olabilmek amacıyla şimdi de beni kurban seçmiş. Avantacılar, basında yer alıp dikkatleri üzerlerine çekmek için bana yapışıyor. Bild gazetesi veya bir dergide ufak bir makalesi çıktı diye kendilerini meşhur zannediyorlar" dedi.

Mustafa AKBABA
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