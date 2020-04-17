BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırıların arttığı dönemde piyasaya çıktı. Gündeme gelebilmek için söylemleriyle toplumu kışkırtmaya çalıştı. Sular durulunca kendine yeni bir hedef aradı ve komedyen Oliver Pocher'i gözüne kestirdi. Pocher, sosyal medyadan yayınladığı videosu ile boksör Ünsal Arık'ı rezil etti.1,7 milyon takipçisi olan Pocher, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için Avrupalı Türkleri kendine düşman edinen avantacı boksör, ünlü olabilmek amacıyla şimdi de beni kurban seçmiş. Avantacılar, basında yer alıp dikkatleri üzerlerine çekmek için bana yapışıyor. Bild gazetesi veya bir dergide ufak bir makalesi çıktı diye kendilerini meşhur zannediyorlar" dedi.