Koronayı yüksek moralle yendim

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hannover şehrine belediye başkanı seçildikten 4 ay sonra koronavirüse yakalandı. 25 gün evinde virüs ile savaş verdi. Yeşiller Partili Belit Onay, karantina günlerini SABAH'a anlattı. Onay, "Testin pozitif çıktığı haberini aldığımda sanki dünya başıma yıkıldı. Çok yüksekten yere çakılmışım gibi oldum. Korkunç bir andı. Doktorlar hemen tedaviye başladı" dedi.VİRÜSÜ kimden ve nasıl kaptığını bilmediğini söyleyen Belit Onay, "Koronavirüsün yayılmaması için belediye olarak sıkı önlemler alıyor, halkı uyarıyorduk. Belediye meclisi olarak bir araya gelmiyor, telefonla işleri yürütüyorduk. Görüştüğüm kişi sayısı beşti. Yeni bebeğim olduğu için kendime çok dikkat ediyordum. Tebrikleri bile kabul etmedim" ifadelerini kullandı.23 MART günü halsizlik ve öksürük belirtisi olduğunu ve önemsemediğini dile getiren Onay, "Bir gün sonra test yaptırdım. Pozitif çıktı. Çok kötü öksürük ve nefes darlığı başladı, ateşim çıktı. Yavaş yavaş düzeldim. Moralimi yüksek tuttum. Moral çok önemli. Evde ailemle bile kısıtlı görüştüm. Bağışıklığımın güçlü olması iyileşmemde etkili oldu. Düzenli uyku da süreci hızlandırdı" dedi.KARANTİNA günlerinde işlerini aksatmadığını, telekonferans yoluyla çalışmaya devam ettiğini de vurgulayan Belit Onay, "Bu arada komşularım ve sevenlerim alışverişimizi yapıp, bize hep dışarıdan destek verdi. Telefonla, sosyal medya yoluyla binlerce insan hep benimleydi. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Şu anda iyiyim ve işimin başındayım. Almanya ve Hannover olarak bu virüsü yeneceğiz. Önlemleri gevşetmeyeceğiz. Aşı bulunmadan hayatın normale döneceğini düşünmüyorum" diye konuştu.