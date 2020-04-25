Hainler paranın kokusunu aldı

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Almanya'daFETÖ'cü dernekler para kokusunu alınca inlerinden çıktı. Gizlenen, dikkat çekmemek için hiçbir faaliyeti olmayan dernekler, devletin derneklere koronavirüs yardımı yapacağını açıklamasıyla birlikte bir anda ortaya çıktı. Alelacele sosyal medya hesapları açan dernekler, faalmiş gibi paylaşımlarda bulundu. Birçok derneğin benzer paylaşımları dikkat çekti. FETÖ'cüler, açtıkları hashtag ile bir anda gündem oldu.ALMAN gazeteciler bile, "Gülen hareketi koordineli bir çalışma ile Twitter'i ele geçirdi" yorumunu yaptı. FETÖ'cü derneklerin hedefi, devletin dernekler için ayırdığı ve 10 bin euroya kadar öngörülen ödenekten faydalanmak. Yardım faaliyeti yürütüyormuş izlenimi veren hainlerin hedefi göz boyamak. Alman makamlarının, "Derneğinize yardım ettik. Faaliyetlerinizi görebilir miyiz?" diye sorması durumunda bunlar gösterilecek.FETÖ'cüler işi o kadar ileriye götürdü ki sahte yardımseverliklerinin yayılması için Twitter paylaşımlarına gazetecileri etiketledi. Ancak etiketlenen gazeteciler arasında, eskiden gazetecilik yapan ve şimdi ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nde siyasetçi olan Türk ve İslam düşmanı Nicolaus Fest de bulunuyor. Fest'in Müslüman düşmanlığı, yabancıları pek sevmeyen Bild gazetesinden bile kovulmasına neden olmuştu.Almanlar henüz alçak FETÖ'cülerin, para için neler yapacağını hayal edemiyor. Hatta Gülen hareketi denilen dini cemaat görünümündeki bu oluşumun, bir çıkar çetesi olduğunu, cinayet bile işleyebileceklerini algılayamadılar.