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Hiç ders almadılar

Hanau’da tarihinde gerçekleştirilen ve 4’ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü terör saldırısından sonra polisin ailelere hala soruşturma dosyasını vermediği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Hiç ders almadılar
AİLELERE SORUŞTURMA DOSYALARINI VERMIYORLAR
IRKÇI NSU cinayetlerinde kurban ailelerinden şüphelenen, onları takip edip uyaran Alman polisi, hiç ders almamış. Polisin bu kez de Hanau'lu kurban ailelerini "Sakın intikam almaya çalışmayın" diyerek uyardığı ortaya çıktı. Polis, terörist Tobias Rathjen'in babasının serbest bırakılmasının ardından ailelere gidip uyarıda bulunmuş. Öte yandan kurban aileleri, kendilerine hala dosyaları vermeyen savcılığa tepki gösterdi. Aileler, dosyaların bir an önce avukatlarına gönderilmesini istedi. Tobias Rathjen isimli terörist, 19 Şubat'ta gerçekleştirdiği terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişiyi öldürmüştü. HANAU
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Hiç ders almadılar
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