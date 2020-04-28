Hiç ders almadılar

BUGÜN NELER OLDU

IRKÇINSU cinayetlerinde kurban ailelerinden şüphelenen, onları takip edip uyaran Alman polisi, hiç ders almamış. Polisin bu kez de Hanau'lu kurban ailelerini "Sakın intikam almaya çalışmayın" diyerek uyardığı ortaya çıktı. Polis, terörist Tobias Rathjen'in babasının serbest bırakılmasının ardından ailelere gidip uyarıda bulunmuş. Öte yandan kurban aileleri, kendilerine hala dosyaları vermeyen savcılığa tepki gösterdi. Aileler, dosyaların bir an önce avukatlarına gönderilmesini istedi. Tobias Rathjen isimli terörist, 19 Şubat'ta gerçekleştirdiği terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişiyi öldürmüştü. HANAU