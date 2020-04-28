Maskeli günler başladı

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs salgını devam ederken Almanya'da ekonominin de ayakta kalabilmesi amacıyla bazı önlemler gevşetildi. Bu anlamda 800 metrekarenin altındaki işletmelere kepenk açma izni geldi. Bu durum, insanların sokağa çıkması anlamı taşıyınca belli alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.ÜLKE genelinde uygulama dün başladı. Sabah işlerine giderken toplu taşıma araçlarını kullananlar, maske taktı. Dükkanlar alışverişe maskesiz olanları almadı. Halkın maskeye ulaşmasında sıkıntı yaşanması üzerine belediyeler ve toplu taşıma şirketleri, halka maske dağıttı. Halkın büyük çoğunluğu kurala uydu.KORONAVİRÜS krizi başladığından bu yana maske krizini çözemeyen Almanya'ya dün Çin'den 10,3 milyon adet maske geldi. Dünyanın en büyük kargo uçaklarından biri olan Antonow 225 ile Leipzig kentine getirilen maskeleri, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer bizzat karşıladı. Bakan, söz konusu maskelerin satın alınan 25 milyon adetin parçası olduğunu ifade etti ve eyaletlere dağıtılacağını söyledi.ALMANYA'DA 800 metrekarenin altındaki dükkanlara satış izni verilmesi, diğerlerinin kapalı tutulması üzerine Bavyera Yüksek İdare Mahkemesinde açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, kararın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.