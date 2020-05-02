Babamı ölüme terk ettiler

İngiltere'de 66 yaşındaki Ali Özel koronavirüse yakalandı. Nefes almakta zorlanan Özel'in ailesi, 111 acil yardım hattını aradı, ancak ambulans gönderilmedi. Diyabet ve yüksek tansiyon hastası da olan Özel, yaşamını yitirince ailesi, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden şikâyetçi oldu. Southend bölgesinde yaşayan Özel'in kızı Sevtap Ahmet, "Babam nefes alma zorluğu çektiği için NHS acil hattı 111'i aradım. Durumunun çok kötü olduğunu anlattım. Ambulans göndermeyip babamın yaşama şansını elinden aldılar. Umursamazlıktan şikâyetçiyiz" dedi. NHS sözcüsü ise olayın soruşturulacağını dile getirdi./ LONDRA