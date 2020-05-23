Terör saldırısı karanlıkta kaldı

Almanya'nın Hanau kentinde üç ay önce düzenlenen terör saldırısından sonra yaşananlarla ilgili kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, sert eleştirilerde bulundu. Saldırının yeterince aydınlatılamadığının altını çizen Kaminsky, "Saldırıyı araştıran komisyon, geçmiş eylemlerle ilgili bilgi edinmeye çalışmamalı. Gelecekte olabilecek saldırıları da önlemeye yardımcı olmalı" dedi.SALDIRININ siyasi sonuçlarından memnun olmadığı gibi, olayın aydınlatılmasıyla ilgili çalışmaları "yetersiz" olarak nitelendiren Kaminsky, "İnsanların bu yasla yaşayabilmeleri için, kafalarını kemiren en önemli sorulara da cevap verilebilmesi gerekir" dedi. Başkan Kaminsky aynı zamanda, ülkedeki silah yasalarının da sertleştirilmesinden yana olduğunu açıkladı.HANAU kentinde 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece Tobias Rathjen isimli Alman terörist, 4'ü Türk 9 kişiyi öldürdü. Saldırıdan sonra Rathjen'in annesini öldürüp intihar ettiği ileri sürülüyor. Rathjen'in arkasında birilerinin olup olmadığı hala bilinmiyor. Polis, olay gecesi gözaltına alınan babanın terör planlarından haberdar olmadığını düşünüyor. Baba, kısa bir tedaviden sonra serbest bırakılmıştı.