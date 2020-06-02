Hemen hasta ilan ettiler

Almanya'nın Hildesheim kentinde bir gencin (21) evine "dindar insanlara" saldırı planladığı için baskın düzenlendi. Polis veya savcılık, gencin kimliği hakkında bilgi vermediği gibi, saldırı hazırlığının kime dönük olduğuna da değinmedi. Net şekilde "Müslümanlara saldırılacaktı" veya "Hedef Yahudilerdi" şeklinde bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Saldırının büyük ihtimalle Müslümanlara planlandığı tahmin ediliyor.OLAY, cumartesi günü meydana geldi. Bir chatleşme grubunda 21 yaşındaki terör zanlısı, bir başka gence, "dindar insanlara dönük eylem yapıp onları öldüreceğini" söyledi. Bu tehdidini birkaç kez tekrarlayınca, diğer genç polise ihbarda bulundu. Durumun aktarıldığı Hagen polisi kısa süre içinde tehdidi savuran gencin Hildesheim kentinde yaşadığını ortaya çıkarttı.POLİS, yaptığı kısa araştırmada ciddi bir tehdit olduğunu görünce hemen harekete geçti. Savcılığın izniyle eve baskın düzenleyen polis, genci gözaltına aldı. Savcılık genci inanılmaz kısa bir süre zarfında "psikolojik rahatsız" ilan etti. Evde yapılan aramada çok sayıda delil ele geçirilirken, genç psikiyatri kliniğine yatırıldı. Polis ve savcılık, genç hakkında en küçük bilgi vermedi. HİLDESHEİM