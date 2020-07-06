Bircan’ın cesedi 16 km uzakta bulundu

Avusturya'nın Tirol bölgesine bağlı İmst'te 25 Haziran günü eşi tarafından öldürülen Bircan Dever Ünal'ın (31), cesedine ulaşıldı. Taylan Ünal (33) tarafından öldürüldükten sonra Pitztal Köprüsü'nden İnn Nehri'ne atılan kadının cesedi, Roppen kasabasında su yüzüne çıktı. İki yaşında bir çocuk annesi kadın, boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı, cinayete intihar süsü vermek istemiş, eşinin telefonundan kendisi ve akrabalarına intihar mesajları göndermişti. Kayıp başvurusunda bulunan katil zanlısı, daha sonra suçunu itiraf etmişti. TİROL