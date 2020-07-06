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Bircan’ın cesedi 16 km uzakta bulundu

Eşi tarafından boğularak öldürülen ve günlerce aranan Bircan Ünal’ın cesedine ulaşıldı. Ceset atıldığı yerden 16 kilometre uzakta su yüzüne çıktı

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Bircan’ın cesedi 16 km uzakta bulundu
Avusturya'nın Tirol bölgesine bağlı İmst'te 25 Haziran günü eşi tarafından öldürülen Bircan Dever Ünal'ın (31), cesedine ulaşıldı. Taylan Ünal (33) tarafından öldürüldükten sonra Pitztal Köprüsü'nden İnn Nehri'ne atılan kadının cesedi, Roppen kasabasında su yüzüne çıktı. İki yaşında bir çocuk annesi kadın, boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı, cinayete intihar süsü vermek istemiş, eşinin telefonundan kendisi ve akrabalarına intihar mesajları göndermişti. Kayıp başvurusunda bulunan katil zanlısı, daha sonra suçunu itiraf etmişti. TİROL
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Bircan’ın cesedi 16 km uzakta bulundu
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