Kadın ve çocuğa şiddet arttı

ALMANYA'DA nisan ve mayıs aylarında Münih Teknik Üniversitesi ile Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından, 3 bin 800 kadının katılımı ile bir anket yapıldı. Ankete katılan kadınların yüzde 6,5'i çocukların bu dönemde eşleri tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Çocuğa şiddet karantina altına alınan ailelerde ise yüzde 10,5 boyutlarına ulaştı. Kadınların ise yüzde 3'ü, bu dönemde ilk kez eş dayağı yediğini dile getirdi.ANKETE katılanların yüzde 3,6'sı partneri tarafından tecavüze uğradığını, yüzde 3,8 ise tehdit edildiğini açıkladı. Evde karantina altında olan ailelerde kadınların yüzde 7,5'i şiddete maruz kaldı. Maddi olarak imkânları sınırlı olan ailelerde de fiziksel şiddet vakaları arttı. Kadınların yüzde 8,4'ü fiziksel şiddete uğradı. Eşlerden birinin korku veya depresyon hastası olması aile içi şiddetin artmasındaki en büyük faktörler arasında gösterildi.