Türkiye gözümde tütüyor

HANNOVER'E yedi ay önce Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Belit Onay (39), Türkiye'ye gitmek için sabırsızlandığını dile getirdi. Koronavirüse yakalanıp yenen Onay, şimdi de pandemi mağduru olduğunu söyledi. Ailesinin Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Onay, "Koronavirüs nedeniyle yeni doğan çocuğumu Türkiye'de bulunan annem hala göremedi. Onun hasretiyle yanıyorlar. Şartlar iyileşince Türkiye'ye gideceğim" dedi.TATİLE ihtiyacı olduğunu anlatan Onay, "Türkiye'ye gitmek istiyordum, ancak salgın nedeniyle gidemedim. Şartlar düzelince, riskler kalkınca ilk gideceğim yer gözümde tüten Türkiye. Ailemi çok özledim. Kısacası seyahat kısıtlaması kararının bir mağduru da benim"dedi. Federal Hükümet'in risk bölgesine gidilmemesi uyarısını belediye başkanı olarak çalışanlarına aktardığını da anlatan Onay, "Bu durum yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullandı.BELEDİYE çalışanlarına ve devlet memurlarına Federal Hükümet'in talimatlarını bildirmekle yükümlü olduklarını belirten Onay, "Federal hükümetin pandemi nedeniyle riskli listede yer alan ülkelere gidilmemesi yönünde uyarısı var. Eyalet hükümeti ve belediye olarak bu kuralları uygulamakla yükümlüyüz. O nedenle çalışanlarımıza riskli ülkelere gidilmemesi yönünde uyarıda bulunduk. Ancak bu Türkiye'yi hedef almışım gibi gösterildi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu benden kaynaklanan bir durum da değil" dedi.Mehmet UZUN/HANNOVER