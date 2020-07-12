Kassel’de ırkçılık isyanı

ALMANYA'NIN Kassel kentinde taksi (minicar) şoförü Bekir Efe'yi (47) boğazından bıçakla yaralayan zanlının 20 gündür yakalanmaması üzerine kentte protesto gösterisi düzenlendi. Çoğu Alman olan 100'ü aşkın bisikletli, bir o kadar da otomobilin katılımı ile gerçekleşen protestoda ırkçılık lanetlendi. Gösteri NSU terör örgütü kurbanı Halit Yozgat'ın adının verildiği meydanda başlayıp aynı noktada sona erdi.GÖSTERİCİLER kat ettikleri sekiz kilometre yol boyunca, 'Irkçılık sistemin içinde. Ortaya çıkması münferit bir olay değil', 'Her gün yaşadığımız ırkçılığa karşı dayanışma' 'Zanlıyı bulun' şeklinde sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Bekir Efe, müşterisini evinin önüne bırakmış, cebinden bıçak çıkaran zanlı, Efe'yi boğazından yaraladıktan sonra kaçmıştı./ KASSEL