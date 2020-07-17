NSU bağlantıları aydınlanmadı

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Başkan Yardımcısı Petra Pau, 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün bağlantılarının tam olarak açıklığa kavuşturulmadığını söyledi. NSU ağlarının bugün hala var olduğunu belirten Pau, "NSU cinayetleri ile bombalamalar tam olarak açıklığa kavuşmadı ve olayların aydınlanması konusunda istihbarat servislerinin ablukasıyla karşılaştık. Bunun yanı sıra Walter Lübcke ve Halit Yozgat cinayetleri arasında bağlantı olduğunu da düşünüyorum" diye konuştu.