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Uzun boyu başına bela

19 yaşında. ’nın en uzun boylusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor. Ancak boyu nedeniyle çok sıkıntı yaşıyor

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Uzun boyu başına bela
Hannover kentinde yaşayan ve henüz 19 yaşında olan Jannik Könecke, 2,24 metre boyu ile şu an 'ülkenin en uzunu' unvanını elinde bulunduran Rolf Meyer'den iki santimetre daha uzun. Guinness Rekorlar Kitabı için henüz rekor tescili yaptırmayan Jannik, uzun boyundan dolayı kendisi ile dalga geçilmesinden oldukça rahatsız.

UZUN BOYU BAŞINA BELA
UZUN süre ehliyet sınavını yapacak uygun otomobil bulamadığını ifade eden Jannik, "Bir minibüs benim için özel olarak dizayn edildi. Koltuğu geri alındı ve sınava girebildim" dedi. Meslek eğitimi yeri arayışında da olan Jannik, "En kötü günlerim okulda benimle dalga geçildiği günlerdi. O günler geride kaldı. Artık bir meslek yeri bulmak istiyorum" dedi.
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Uzun boyu başına bela
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