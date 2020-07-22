Uzun boyu başına bela

Hannover kentinde yaşayan ve henüz 19 yaşında olan Jannik Könecke, 2,24 metre boyu ile şu an 'ülkenin en uzunu' unvanını elinde bulunduran Rolf Meyer'den iki santimetre daha uzun. Guinness Rekorlar Kitabı için henüz rekor tescili yaptırmayan Jannik, uzun boyundan dolayı kendisi ile dalga geçilmesinden oldukça rahatsız.UZUN süre ehliyet sınavını yapacak uygun otomobil bulamadığını ifade eden Jannik, "Bir minibüs benim için özel olarak dizayn edildi. Koltuğu geri alındı ve sınava girebildim" dedi. Meslek eğitimi yeri arayışında da olan Jannik, "En kötü günlerim okulda benimle dalga geçildiği günlerdi. O günler geride kaldı. Artık bir meslek yeri bulmak istiyorum" dedi.