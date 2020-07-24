Belit ile Filiz de tehdit edildi

Almanya'da NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarını gönderenler dur durak bilmiyor. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ve Yeşiller Milletvekili Filiz Polat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasiye daha tehdit mektubu gönderildiği öğrenildi. Sadece Onay ve Polat'a değil, aynı zamanda Yeşiller Partili Anton Hofreiter ve Renate Künast'ın da tehdit edildiği ortaya çıktı. Belit Onay çok tehdit aldığını, ancak bu tehdidin ailesini de kapsadığını bildirdi. Onay, "Tehdidi ciddiye alıyorum" dedi. Yeşiller Milletvekili Filiz Polat ise, "Bunu gönderenler aşırı sağcılar veya polis içinden bir şebeke çıkarsa, bu tehdit yeni bir boyut anlamına gelir" dedi. FRANKFURT