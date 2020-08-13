Kalaşnikofla tarayacaklardı

Kurdukları terör örgütü ile şubat ayında camilere girip katliam yapmayı planlayan Werner S. (53) ve ekibinin, tüm saldırı hazırlıklarının tamamlandığı ortaya çıktı. Werner S.'nin, AK 47 Kalaşnikof marka makineli tüfek bile sipariş ettiği belirlendi. Eğer grup son anda ortaya çıkmasa, camilere eşzamanlı saldırı düzenlenecek ve onlarca Müslüman katledilecekti.ELEBAŞI Werner S.'nin saldırılarda kullanılması için bir grup sempatizanı tarafından mühimmatla birlikte Kalaşnikof sipariş ettiği, 1050 euro parayı da evinde nakit olarak bulundurduğu öğrenildi. Federal Mahkeme'nin kayıtlarına geçen tutanağa göre, grubun Minden'deki bir toplantısında silah siparişinin verildiği konuşuldu. Ancak ortaya çıkabileceği için siparişten vazgeçildiği kaydedildi.SİLAHI temin edecek kişinin neden iki gün önce korktuğu ise bilinmiyor. Ancak bu kişinin, polise yakalanma korkusuyla hareket ettiği düşünülüyor. Görüşme öncesi takip edilmemek için cep telefonlarının alüminyum folyalara sarılıp araçta bırakıldığı, fakat görüşmenin ardından sanıklardan birinin 'izlendiğimizi hissediyorum' dediği belirtildi.WERNER S.'nin liderliğini yaptığı örgüt şu isimlerden oluşuyor: Tony E. (39), Michael B. (47), Thomas N. (35), Thorsten W. (50), Wolfgang W., Markus K., Frank H., Marcel W., Stefan K., Ulf R. (46) ve Steffen B. (35).