Okulda silahlı kişi alarmı

Berlin'in Lichtenberg ilçesinde, okul çevresinde yaşayanlar polise silahlı bir kişi gördükleri ihbarında bulundu. Farklı kişilerden gelen ihbar üzerine polis, itfaiye ve ambulanslar Max Taut Okulu çevresinde konumlandı. 80 kişilik özel tim de olay yerine sevk edildi. Okulun çevresi güvenlik çemberine alındı.OKUL idaresiyle irtibat kuran polis, twitter hesabından çocuklara mesajlar göndererek sınıftan ayrılmamalarını istedi. Polis daha sonra megafonla, "Sınıflarda kalın, kapıları kilitleyin ve barikat kurun. Pencere ve kapılardan uzak durun, siper alın" çağrısı yaptı. Okul ve çevresi didik didik arandı, silahlı kişi veya patlayıcı bulunmadı. BERLİN