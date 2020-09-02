Türkiye tedbirleriyle dünyaya örnek

Almanya'nıneski başbakanlarından Helmut Kohl'ün müsteşarlığını yapan, Hıristiyan Demokrat Parti üyesi gazeteci Friedhelm Ost, "Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ile kıyaslandığında Türkiye'de alınan tedbirler dünyaya örnek olmanın da ötesinde" dedi.KURUCUSU olduğu Blog Der Republik'te izlenimlerini 'Antalya tatilcileri için sıkı önlemler' başlığı ile Almanlara aktaran Ost, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kovid-19 sürecinde olağanüstü iş çıkardığını yazdı. Ost, Türkiye'nin tercih edilen tatil bölgelerindeki otel ve restoranların Kovid-19'a karşı savaştıklarını belirtti.BAKAN Ersoy'u en deneyimli turizm uzmanlarından biri olarak nitelendiren Ost, bu yaz tatilin tadını Türkiye'de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda olduklarını belirterek, turistlere yönelik uyarıların dostane ve nazik ancak bir o kadar da kararlı ve etkili olduğunu belirtti.BİRÇOK tatilci için sonbahar ve kış aylarında da Türk sahillerine seyahat etmenin çekici olabileceğini ifade eden Ost, sağlık turizminden golf imkanlarına, gastronomiden Patara Antik Kenti ile kültürel miraslara Türkiye'nin her ayrıntısına yazısında yer vererek, okurlarına fırsatların sadece yaz sezonunu kapsamadığı mesajı verdi. Ost, yaz sezonunun büyük ölçüde geçmiş olmasına rağmen yine de Almanya'dan bu yıl tahmini olarak 2 ile 3 milyon turistin beklenebileceğine işaret etti.Friedhelm Ost (solda), Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti eski Ekonomi Bakanı Ernst Schwanhold (sağda), Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuğu olmuştu.Antalya Havalimanı'ndan otele kadar tatilcilerin karşılaştıkları tüm aşamaları ayrıntılarıyla anlatan Friedhelm Ost, Almanya'ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırma zorunluluğuna karşı otel işletmecilerinin mükemmel bir şekilde organize olduklarını anlattı.